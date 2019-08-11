Магазины, шоколадки, нефтехимия: рейтинг богатейших семей мира

Агентство Bloomberg опубликовало список самых богатых семейств. Как подсчитали эксперты, 25 богатейших кланов за последний год увеличили свой капитал почти на четверть до 1,4 триллиона долларов.

1. Уолтон — владельцы сети супермаркетов Walmart. имеют на счетах 190,5 миллиарда долларов.

2. Марс — владельцы компании по производству шоколадных лакомств. Состояние достигло отметки в 126,5 миллиарда долларов.

3. Кох — владельцы нефтехимической корпорации Koch Industries. Они сумели заработать в общем 124, 5 миллиарда.

4. Аль-Сауд — королевская династия Саудовской Аравии. Распоряжаются сотней миллиардов долларов.

5. Вертхаймер — владельцы парфюмерного дома Chanel. Их капитал составляет 57,6 миллиарда долларов.