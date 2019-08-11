Дворнику придется работать 260 тысяч лет, чтобы вернуть два миллиарда рублей
Подмосковный дворник задолжал Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщают "Воскресенские деловые вести". По данным издания, несколько лет назад местная жительница проходила собеседование на должность курьера и заполнила несколько бланков. В результате стала учредителем фирмы. Используя данные неосторожной жительницы Воскресенска, фирма оформила кредит на 32 миллиона долларов и затем обанкротилась.
Сейчас судебные приставы пытаются взыскать долг с учредителя — дворника местного ЖКХ. По решению Дорогомиловского суда Москвы, 50% дохода женщины будут направляться на погашение основного долга в 1,82 миллиарда рублей и 127 миллионов исполнительного сбора. Так как зарплата дворника в Воскресенске составляет 15 тысяч рублей, женщине, чтобы полностью рассчитаться с долгами, придется работать почти 260 тысяч лет.
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