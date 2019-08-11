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11 августа 201912:26

Дворнику придется работать 260 тысяч лет, чтобы вернуть два миллиарда рублей

Егор Алеев/ТАСС

Подмосковный дворник задолжал Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщают "Воскресенские деловые вести". По данным издания, несколько лет назад местная жительница проходила собеседование на должность курьера и заполнила несколько бланков. В результате стала учредителем фирмы. Используя данные неосторожной жительницы Воскресенска, фирма оформила кредит на 32 миллиона долларов и затем обанкротилась.

Сейчас судебные приставы пытаются взыскать долг с учредителя — дворника местного ЖКХ. По решению Дорогомиловского суда Москвы, 50% дохода женщины будут направляться на погашение основного долга в 1,82 миллиарда рублей и 127 миллионов исполнительного сбора. Так как зарплата дворника в Воскресенске составляет 15 тысяч рублей, женщине, чтобы полностью рассчитаться с долгами, придется работать почти 260 тысяч лет.

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