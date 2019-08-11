"Автомобилист" обыграл "Ак Барс", трижды уступая в счете

В рамках товарищеского турнира "Автомобилист" на льду "Барыс Арены" в городе Нур-Султан обыграл казанский "Ак Барс". Команда из Екатеринбурга трижды уступала в счете и одержала победу в серии буллитов.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У казанцев голами отметились Джастин Азеведу (32-я минута), Альберт Яруллин (46) и Владимир Ткачев (55), а у "Автомобилиста" шайбы забросили Брукс Мацек (32), Дэн Секстон (48) и Максим Березин (60).

В серии буллитов точнее оказались подопечные Андрея Мартемьянова – 3:1, победный бросок на счету Найджела Доуса. В следующем матче казанцы в субботу, 17 августа сыграют с "Нефтехимиком", а уральцы 20 августа встретятся с рижским "Динамо".