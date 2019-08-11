Онищенко дал Зеленскому совет по восстановлению экономики

Депутат Верховной рады Александр Онищенко в интервью телеканалу "112" порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношениях с Россией и Западом занять позицию "Я за Украину" и соблюдать нейтралитет. Это единственный выход из тяжелой экономической ситуации, считает Онищенко.

"Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом​​​. Ему не нужно ни с кем воевать", — уверен депутат.

Сейчас Александр Онищенко находится под следствием по подозрению в хищении госимущества в особо крупных размерах. Депутата также обвиняют в госизмене, поэтому он покинул территорию Украины, пишет РИА Новости.