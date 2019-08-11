Даниил Медведев: если сыграю так, как в полуфинале, легко Надалю точно не будет

Российский теннисист, девятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира в канадском Монреале, где сыграет с представителем Испании Рафаэлем Надалем. Россиянин поделился ожиданиями от противостояния с испанцем.

"Разумеется, для меня этот матч станет особенным. Несколько раз встречался с Новаком и Роджером, так что знаю, как сильно эти поединки отличаются от остальных, – приводит слова Медведва GoTennis.Ru. – Не могу сказать, лучший ли сейчас момент для встречи с Рафой. Однако я нахожусь в отличной форме. Если сыграю так, как в полуфинале, легко Надалю точно не будет".

Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова – 6:1, 7:6 (8:6). Призовой фонд турнира составляет 6 миллионов 338 тысяч 885 долларов США.