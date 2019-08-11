Число жертв трагедии с бензовозом возросло до 69

Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 69, сообщает местная газета Citizen.

Ранее сообщалось, что в городе Морогоро на востоке страны бензовоз перевернулся на дороге и загорелся. Большое число погибших и пострадавших (более 70 человек получили сильные ожоги и травмы) вызвано тем, что местные жители бросились собирать разлившееся из бензовоза топливо. По одной из версий, кто-то из собиравших бензин бросил окурок, который вызвала воспламенение горючего с последующим взрывом. В результате погибли и пострадали не только те, кто собирал топливо, но и обычные прохожие с уличными торговцами — авария произошла в оживленном квартале Морогоро.

Президент Танзании Джон Магуфули объявил трехдневный траур в стране.