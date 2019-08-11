Вставшую на бок машину выбросило на встречную полосу после ДТП в Оренбурге

Три человека получили травмы в результате массового ДТП в Оренбурге, в результате которого одна из машин снесла ограждение и вылетела на встречную полосу. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла вечером 10 августа на улице Терешковой. На кадрах видно, как в районе автобусной остановки двигавшаяся на высокой скорости Toyota Mark X нагнала попутную Honda Civic. От удара последняя зацепила отечественную "десятку", после чего боком снесла забор и вывалилась на встречную полосу. Toyota съехала на обочину и врезалась в дерево.

В столкновении, по предварительным данным, пострадали три человека, их доставили в больницу.