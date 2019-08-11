Обездвиженный альпинист 15 часов провел в ожидании спасателей в КБР

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали на вертолете альпиниста из Москвы, который сломал ногу во время восхождения и не мог спуститься самостоятельно. Операцию сняли на видео.

Сообщение о травме у одного из участников группы туристы отправили еще днем в субботу, 10 августа, но помощь прибыла только спустя 15 часов — плохая погода не позволила поднять вертолет в воздух. Сегодня утром Ми-8 с четырьмя спасателями приземлился в ущелье Безенги в Черекском районе республики на высоте 3600 метров и забрал 31-летнего альпиниста. На борт его заносили на руках, потому как самостоятельно он передвигаться не мог.

Травмированного москвича доставили в село Шалушка, а уже оттуда его на карете скорой помощи перевезут в Нальчик.