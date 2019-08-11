Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне

Специалисты портала Equasis уточнили название и владельца танкера, который украинские правоохранители обыскали в порту Херсона. Как выяснилось, речь идет о танкере Mriya под флагом Украины, принадлежащем Felina Development LP. В настоящее время судно находится в оперативном управлении компании River Trade Management, пишет РИА Новости. Танкер был переименован из Vilga в Mriya в 2018 году.

Mriya стоит в порту Херсона с июля этого года, а до этого перевозило грузы между украинскими портами с экипажем из 10-15 человек.

Генпрокуратура Украины считает, что танкер в 2015 году доставил топливо для Черноморского флота России в Севастополь, чем нарушил украинский закон о посещении Крыма.