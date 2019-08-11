Балерина Светлана Исакова погибла в ДТП, возвращаясь из отпуска

Ведущая балерина Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова трагически погибла, возвращаясь домой после проведенного в Италии отпуска. Ей был 31 год.

Как рассказал генеральный директор театра Олег Орищенко, Исакова с мужем прилетели в киевской аэропорт Борисполь и оттуда ехали на маршрутке домой в Харьков. Транспортное средство попало в ДТП, в котором балерина получила множественные травмы. Она скончалась в больнице Полтавы.

На странице театра в Facebook руководство, а также коллеги и друзья погибшей выражают свои соболезнования.

О дате и месте прощания с Исаковой будет сообщено в понедельник, 12 августа.