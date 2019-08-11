Из колледжей исчезнет около сотни профессий и специальностей

Около 100 специальностей исчезнут из списка направлений, по которым ведется обучение в колледжах и профессиональных училищах. Планами министерства образования по оптимизации профобучения в России поделилась министр Ольга Васильева. По ее данным, уже в следующем году список сократится почти на сотню профессий и специальностей.

По словам Васильевой, реформа связана с тем, что некоторыми направлениями абитуриенты не интересуются уже не первый год. Причина падения интереса — изменения в российской промышленности, которой уже не требуются эмалировщицы посуды, ткачи, вышивальщицы, сборщики электроники и многие другие специалисты узкого профиля. К тому же многие профессии в современных условиях уже не требуют полноценного обучения, достаточно закончить краткосрочные курсы, а основные навыки можно получить уже на рабочем месте.

Однако в средних специальных учебных заведениях высок спрос на обучение монтажников оборудования мобильной связи, специалистов по ремонту медтехники, эксплуатации робототехники и 3D-печати.

Новшества вступят в силу с началом нового учебного 2020-го года, цитирует Васильеву "Российская газета".