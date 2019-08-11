Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем".

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Лапочкину будут ассистенты Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Четвертым рефери назначен Виталий Мешков.

Напомним, первый матч завершился победой люксембуржцев со счетом 3:1. Ответная игра противостояния состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле "Ле Кок Арены" в Таллине.