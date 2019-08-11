Там были "коротыши": Онищенко прокомментировал ЧП с гибелью сотрудников "Росатома"

ЧП на военном полигоне в Архангельской области, где 8 августа произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, не требовало эвакуации населения. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

По его словам, после чрезвычайного происшествия были "приняты исчерпывающие меры, адекватные ситуации". Причиной кратковременного повышения радиационного фона в Северодвинске, по словам Онищенко, "были "коротыши" — короткоживущие элементы", период полураспада которых исчисляется минутами и часами. Объем их был незначительным, и необходимости в эвакуации населения "не было ни по каким признакам", подчеркнул он.

По словам Онищенко, изменение радиационного фона было зафиксировано приборами, специалисты-радиологи Роспотребнадзора и власти области получили исчерпывающую информацию о структуре аварийного выброса в рамках существующего регламента. После ЧП привлекались специалисты петербургского НИИ радиационной гигиены Роспотребнадзора, сообщил академик, добавив: "Если бы причиной повышения фона были долгоживущие радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения".

Власти оповестили жителей о кратковременном повышении радиационного фона в Северодвинске, напомнил Онищенко. При этом "короткоживущие элементы почти сразу распались, что привело к нормализации фона до естественного уровня".

Геннадий Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", напоминает "Интерфакс". Именно он в качестве главы Роспотребнадзора в 2009 году утвердил действующие сейчас в России нормы радиационной безопасности.

Ранее "Росатом" подтвердил, что во время работ на полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников корпорации. Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. По сообщению компании, трагедия произошла во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.