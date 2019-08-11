Бэйл – в заявке "Реала" на товарищеский матч с "Ромой"

В рамках товарищеского матча испанский "Реал" на поле стадиона "Олимпико" в Риме сыграет с местной "Ромой". Тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на предстоящее противостояние.

В заявку мадридцев вошли 20 футболистов, среди которых новичок клуба Эден Азар, а также Гарет Бэйл, трансфер которого в китайский клуб сорвался в последний момент. Для валлийца это первое появление в составе "Реала".

Полностью заявка испанской команды выглядит следующим образом: Навас, Куртуа, Фуидиас, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Винисиус.

Напомним, матч "Рома" – "Реал" состоится в воскресенье, 11 августа и начнется в 21:00 по московскому времени.