Машина снесла террасу испанского бара с людьми

В испанской Жироне водитель автомобиля не справился с управлением. В центре города транспортное средство протаранило террасу одного баров.

Как сообщила газета Pais, ранены десять посетителей. Четырехлетнюю девочку пришлось эвакуировать вертолетом с серьезными травмами.

Полиция Жироны расследует ночное происшествие, но уже заявила, что признаков опьянения у виновника аварии не было.