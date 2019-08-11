Медведев показал, как алабай Айк обживается в его резиденции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о судьбе щенка, подаренного ему президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

На своей странице в социальной сети "В контакте" Медведев выложил видео алабая, который бегает по резиденции премьера в Горках, осваивает дорожки в парке и гуляет с хозяином.

Четырехмесячный Айк, приехавший из Туркмении в конце мая, обживается в Горках, прокомментировал видео Медведев. Имя новому четвероногому другу российский премьер выбирал на свое усмотрение, прочитав родословную алабая. Щенок сразу признал нового хозяина, улегшись у его ног.