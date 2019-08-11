Много генералов и мало рядовых: проблемы чешских силовиков

В чешской профессиональной армии из 25 тысяч военнослужащих не хватает рядовых и сержантов, зато офицеров и генералов на 1,25 тысячи больше, чем нужно.

В разведке и полиции – 6,25 тысячи офицеров, из них 31 генерал, более 2,1 тысячи майоров, подполковников и полковников. Всего же требует 5 тысяч офицеров и генералов, сообщила представитель генштаба Властимила Циприсова.

К 2025 году в армии будут служить 30 тысяч человек. Ежегодно в армейские ряды вступают 2 тысячи юношей и девушек, тысяча уходит в отставку.

Ципрасова упомянула и о зарплатах. Прапорщик получат около 1,75 тысячи долларов, полковник без учета различных добавок — около 3,3 тысячи долларов, передает РИА Новости.