Под Ачинском возобновлено движение поездов

Железнодорожники и сотрудники МЧС восстановили движение поездов на участке Ачинск 2 — Назарово. Оно было временно прекращено из-за взрывов на военных складах под Ачинском, несколько поездов пустили в объезд.

Как сообщил руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, восстановлены и железная дороги, и линия электропередачи. "Поезда пустили напрямую", — приводит его слова ТАСС.

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Однако вечером 9 августа на складе прогремели новые взрывы. В результате ЧП один человек погиб, более 30 получили травмы.