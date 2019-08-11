Поклонская поведала об украинской забаве в виде осознанного абсурда

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала очередной протест МИДа Украины в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Российский лидер накануне посетил байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки" в Севастополе. На него Путин приехал на отечественном мотоцикле "Урал" вместе с главой республики Сергеем Аксеновым.

По мнению Поклонской, киевские власти уже и сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок высших должностных лиц России в Крым. Возникает ощущение, что украинский МИД "относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений", заявила Поклонская агентству РИА Новости.

До этого член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал протест украинского МИДа вмешательством во внутренние дела России, напомнив, что Крым является российской территорией "и де-факто, и де-юре".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что ноты протеста со стороны украинского МИД после поездок президента Путина в Крым "уже стали неким ритуалом".