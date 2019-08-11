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Задержание Атамбаева 28 минут назад

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11 августа 201920:48 Михаил Федотов, Игорь Кожевин

Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

Беспокойные дни пережила на этой неделе одна из ключевых для России стран Центральной Азии — Киргизия. Один погибший и едва ли не полторы сотни пострадавших — таков итог противостояния между экс-президентом Атамбаевым и нынешними властями. Бишкек, в котором власть в новейшей истории республики уже дважды меняли силовым способом, вновь замер в тревожном ожидании. Когда начался штурм резиденции бывшего главы государства, в столице закрылись торговые центры, банки и ювелирные магазины. Впрочем, на этот раз беспорядки были хоть и массовыми, но локальными.

Штурм в Кой-Таше

Дом экс-президента Киргизии в населенном пункте Кой-Таш. Сейчас здесь все спокойно, на территории нет сторонников Алмазбека Атамбаева, но все напоминает об их столкновениях с силовиками: на стенах кровь, разбита мебель, в углу — гитара бывшего лидера Киргизской Республики.

Здание оцеплено, сюда никого не пускают. Несколько дней назад здесь развернулась спецоперация.

В минувшую среду спецназ решил силой доставить бывшего главу государства к следователям. До этого Атамбаева, с которого парламент 27 июля снял неприкосновенность, трижды вызывали на допрос в качестве свидетеля по ряду коррупционных дел, он повестки игнорировал. Тогда бойцы окружили его резиденцию, но встретили ожесточенный отпор его сторонников. В какой-то момент в арсенале протестующих появилось и боевое оружие. Атамбаев в интервью местным телеканалам этого не отрицал: "Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял. Пять, шесть раз вверх. Ну, темнота. Может, рикошет попал. Не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать".

Кто именно стрелял, еще предстоит установить, но один из спецназовцев получил смертельное ранение. Еще десятки оказались в больнице. В одной из комнат находились пленные спецназовцы, которых задержали сторонники Атамбаева.

После такого развития событий действующий президент был вынужден созвать экстренное совещание Совета безопасности и внеочередное заседание парламента, на котором заявил, что статус Атамбаева в уголовном деле изменен.

В четверг спецназ вновь осаждал резиденцию экс-президента. Протестующих оттеснили. Переговоры с Атамбаевым вел заместитель министра МВД Киргизии — в итоге Атамбаев сдался. На машине его доставили на допрос в госкомитет по национальной безопасности, а ночью арестовали до 26 августа.

Местные журналисты отметили, что на следующий день после ареста Атамбаева в страну, несмотря на возбужденное против него уголовное дело, вернулся лидер оппозиционной партии "Республика" и основной соперник Жээнбекова на президентских выборах Омурбек Бабанов. Местные журналисты даже сделали предположение, что это может осложнить ситуацию, но на данный момент этого не произошло.

Ошский рынок — главный барометр настроений в народе. И продавцы, и покупатели обсуждают события последних дней:

- Конечно, я против беспорядков. Могли бы все это мирно сделать.

- Я считаю, что это неправильно. Народу надо спокойствие.

Манасчы исполняет крупнейший киргизский эпос про великого Манаса, богатыря, победившего врагов и собравшего воедино разрозненные племена киргизов. После событий этой недели строки, которым уже более тысячи лет, как нельзя актуальны.

Внутреннее дело

Стабилизировать ситуацию в Киргизии властям республики удалось буквально за несколько часов до начала заседания Евразийского межправительственного совета. В момент, когда премьеры ЕврАзЭс начали прибывать на побережье Иссык-Куля, в Бишкеке еще бушевал митинг сторонников Атамбаева. Дмитрий Медведев заявил, что Москва считает происходящее внутренним делом Киргизии, но оставаться безучастной не может, потому что речь идет о нашем важном партнере.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как любят говорить, Киргизия уже исчерпала. И было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и в том числе ударит по нашему Евразийскому проекту. Поэтому мы внимательно наблюдаем, — подчеркнул российский премьер. — Будем надеяться, что процедуры, которые будут происходить, в дальнейшем будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства, и уголовного и уголовно-процессуального, и самой конституции страны".

Президент Киргизии сказал, что очень ценит позицию и поддержку России. "У нас с Россией очень тесный политический диалог на высшем уровне, недавно была оказана финансовая помощь Кыргызстану и техническая помощь при проведении саммита ШОС. Я очень признателен вам. Она была оказана вовремя", — ответил Сооронбай Жээнбеков.

"У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения, — согласился Медведев. — Хочу Вам передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов".

Один из важнейших форматов взаимодействия России и Киргизии — Евразийский экономический союз. На встрече премьеров речь шла о том, как устранить барьеры, которые мешают экономическому развитию объединения. Итогом стало подписание сразу двенадцати соглашений.

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