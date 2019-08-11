Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

Жестокие компьютерные игры и чрезмерная реклама агрессии в Интернете без суда и следствия признаны Вашингтоном виновниками массового расстрела в трех штатах и паники во всех остальных. Торговая сеть "Уоллмарт" продолжает продавать боевые патроны, а вот интерактивные стрелялки пропали. Так же, как Трамп и его однопартийцы. Они решили уйти в отпуск и ничего не менять в оружейном законе.

Лазейки в законе и лазейки в Конгрессе

- Трамп — это не Америка. Это не патриотизм!

- Пошел ты! Трамп это как раз и есть Америка. Он мой президент и твой президент.

Так по-разному израненный Дейтон встречал президента. Трамп ехал к ним с утешениями, но многим от нежеланного гостя становилось только больней. Средний палец от прохожих — машинам с агитаторами за Трампа.

Так негостеприимно не только потому, что перед поездкой Трамп перепутал название их города. На плакатах есть обвинения пострашней. Кровь на президентских руках, которыми он в "Твиттере" себе слишком многое позволяет.

Из Эль-Пасо, где погибли 22 человека, всю неделю вывозили тела в соседнюю Мексику. Стрелок, вдохновившись речами Трампа, по-своему решил бороться с нелегальной миграцией. Среди убитых — родители двухмесячного мальчика. Фотографируясь с сиротой, президент США отчего-то так радуется, что аж палец вверх поднял.

С другими лицами родственники погибших в бесконечных американских бойнях по национальному телевидению рассуждали, что все-таки делать с законом об оружии: "Каждый день в этой стране мы теряем столько человеческих жизней, но кажется, все эти жизни не имеют никакого значения для людей в Национальной стрелковой ассоциации".

Национальная стрелковая ассоциация — это около 7 миллионов человек. На оружии организация зарабатывает свой доллар, а то и не один за каждый проданный пистолет. Доходы в прошлом году под полмиллиарда.

Все начиналось в 1871 году — Национальную стрелковую ассоциацию создавали, для того чтобы плохо стреляющих солдат научить обращаться с оружием. Всего за сто лет клуб по интересам превратился в мощнейшую политическую силу Америки. В 1983-м Рональду Рейгану актив многомиллионной ассоциации аплодировал стоя. Президент страны посещал их впервые. Заверил, что данное второй поправкой конституции право на ношение оружия не отберет никто.

После Рейгана Трамп был вторым американским президентом, который появился на конференции стрелков. Ни для кого не было секретом, что в этого республиканского кандидата ассоциация вложила перед выборами 30 миллионов долларов. В году нынешнем тратились уже на конгрессменов — люди в Капитолии получили больше 1,5 миллиона от НСА.

"90 процентов американцев, 80 процентов владельцев оружия близки к тому, чтобы закрыть лазейки в законе раз и навсегда. Палата представителей приняла законопроект, по которому жестче бы проверялись потенциальные покупатели оружия. Но глава сената Макконелл отказался вынести законопроект на обсуждение", — заявил Чак Шумер, сенатор конгресса от Демократической партии.

CNBC сообщает, что главе сената Макконеллу на перевыборную кампанию стрелки перечислили около 5 тысяч долларов. Его коллег ассоциация тоже проспонсировала. Washington Post пишет, что сразу после расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне ходоки от ассоциации были и в Белом доме. Трампа очень просили не ужесточать закон.

"Республиканцы серьезно следят за данной проблемой, и я верю, что члены Национальной стрелковой ассоциации — отличные люди и настоящие патриоты, они так сильно любят нашу страну. И я думаю, что они также смогут отстоять свои интересы", — заявил Трамп.

Только с начала этого года массовых убийств в Америке больше 250. А еще у всех на слуху расстрелы в школе Колумбайн и университете Вирджинии, кинотеатр в Ороре и синагога в Питсбурге. За 50 лет 1,5 миллиона жизней.

Фактов не счесть, но закон не меняется. Оружейное лобби тратит на защиту своих интересов почти в десять раз больше, чем те, кто за ужесточение правил. В США недавние расстрелы — самая обсуждаемая новость. Опять взлетели продажи оружия — полицейский с 30-летним стажем Рональд Хэмптон смеется, когда мы просим его привести пример того, как законопослушный владелец пистолета смог предотвратить массовый расстрел: "Оружие не делает нас защищенней. Оружием может защитить полицейский, потому что он носит его с собой и обучен этому. Если человек имел проблемы с законом, у него не может быть пистолета".

Подумать над ужесточением контроля при продаже оружия сенаторы пообещали — в сентябре. А сейчас у них отпуск, выйти из него досрочно их не может заставить даже общенациональный траур.

Вторая поправка

86 жизней в день, по данным телеканала NBC, обрываются из-за боевых патронов на территории США. Это больше чем от войн, террористов и СПИДа. А сама проблема контроля над оружием и теми, кто его применяет, не решается уже не одно столетие.

Все началось с так называемой несокрушимой второй поправки американской конституции. Она — гарант права на хранение и ношение огнестрельного оружия и практически ровесница самой Америки — утверждена всего через 15 лет после подписания Декларации о независимости.

Свое первое столетие в статусе свободного государства американцы начали с разработки своего скорострельного пистолета. Инженер Сэм Кольт не стал заново изобретать уже запатентованный в те годы револьвер, а просто сделал его безопасным для стрелка, быстрым и многозарядным, чтоб если убивать, то без долгих пауз.

Так же, без промедления, Штаты решили опробовать изобретение Кольта на южных соседях — Мексике. Ей в то время принадлежали нынешние Калифорния, Нью-Мексико, Юта, Аризона, Невада и тот самый Техас, где на этой неделе оплакивают больше 20 жертв массового расстрела.

Именно американо-мексиканская война стала дебютом американского карманного оружия и окончательно закрепила его статус в умах обеих конфликтующих сторон. Правда, закрепила по-разному.

"Бедная Мексика, она так далеко от Бога и так близко к США" — на эту народную мудрость южного соседа в США ответили: "Бог создал людей, а Кольт сделал их равными".

С тех пор образ безнаказанного массового убийства неугодных соседей легендарным пистолетом 45-го калибра воспитывал все поколения американцев.

Сначала эту задачу выполняли голливудские ковбои — в роли "крутых белых парней" убивали "грязных мексиканцев", обычно непрофессиональных наемников, практически в каждом вестерне. Затем, при Буше-младшем и Обаме, киноакценты сменились — американское оружие встало на пути мексиканского наркотрафика. А в 2008-м была окончательно переписана конституция, законодательно закреплено за любым американцем право на хранение и ношение огнестрела. В этом контексте трагедия в Эль-Пасо стала отражением инициатив сразу трех последних президентов США.