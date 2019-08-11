Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск
Жестокие компьютерные игры и чрезмерная реклама агрессии в Интернете без суда и следствия признаны Вашингтоном виновниками массового расстрела в трех штатах и паники во всех остальных. Торговая сеть "Уоллмарт" продолжает продавать боевые патроны, а вот интерактивные стрелялки пропали. Так же, как Трамп и его однопартийцы. Они решили уйти в отпуск и ничего не менять в оружейном законе.
Лазейки в законе и лазейки в Конгрессе
- Трамп — это не Америка. Это не патриотизм!
- Пошел ты! Трамп это как раз и есть Америка. Он мой президент и твой президент.
Так по-разному израненный Дейтон встречал президента. Трамп ехал к ним с утешениями, но многим от нежеланного гостя становилось только больней. Средний палец от прохожих — машинам с агитаторами за Трампа.
Так негостеприимно не только потому, что перед поездкой Трамп перепутал название их города. На плакатах есть обвинения пострашней. Кровь на президентских руках, которыми он в "Твиттере" себе слишком многое позволяет.
Из Эль-Пасо, где погибли 22 человека, всю неделю вывозили тела в соседнюю Мексику. Стрелок, вдохновившись речами Трампа, по-своему решил бороться с нелегальной миграцией. Среди убитых — родители двухмесячного мальчика. Фотографируясь с сиротой, президент США отчего-то так радуется, что аж палец вверх поднял.
С другими лицами родственники погибших в бесконечных американских бойнях по национальному телевидению рассуждали, что все-таки делать с законом об оружии: "Каждый день в этой стране мы теряем столько человеческих жизней, но кажется, все эти жизни не имеют никакого значения для людей в Национальной стрелковой ассоциации".
Национальная стрелковая ассоциация — это около 7 миллионов человек. На оружии организация зарабатывает свой доллар, а то и не один за каждый проданный пистолет. Доходы в прошлом году под полмиллиарда.
Все начиналось в 1871 году — Национальную стрелковую ассоциацию создавали, для того чтобы плохо стреляющих солдат научить обращаться с оружием. Всего за сто лет клуб по интересам превратился в мощнейшую политическую силу Америки. В 1983-м Рональду Рейгану актив многомиллионной ассоциации аплодировал стоя. Президент страны посещал их впервые. Заверил, что данное второй поправкой конституции право на ношение оружия не отберет никто.
После Рейгана Трамп был вторым американским президентом, который появился на конференции стрелков. Ни для кого не было секретом, что в этого республиканского кандидата ассоциация вложила перед выборами 30 миллионов долларов. В году нынешнем тратились уже на конгрессменов — люди в Капитолии получили больше 1,5 миллиона от НСА.
"90 процентов американцев, 80 процентов владельцев оружия близки к тому, чтобы закрыть лазейки в законе раз и навсегда. Палата представителей приняла законопроект, по которому жестче бы проверялись потенциальные покупатели оружия. Но глава сената Макконелл отказался вынести законопроект на обсуждение", — заявил Чак Шумер, сенатор конгресса от Демократической партии.
CNBC сообщает, что главе сената Макконеллу на перевыборную кампанию стрелки перечислили около 5 тысяч долларов. Его коллег ассоциация тоже проспонсировала. Washington Post пишет, что сразу после расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне ходоки от ассоциации были и в Белом доме. Трампа очень просили не ужесточать закон.
"Республиканцы серьезно следят за данной проблемой, и я верю, что члены Национальной стрелковой ассоциации — отличные люди и настоящие патриоты, они так сильно любят нашу страну. И я думаю, что они также смогут отстоять свои интересы", — заявил Трамп.
Только с начала этого года массовых убийств в Америке больше 250. А еще у всех на слуху расстрелы в школе Колумбайн и университете Вирджинии, кинотеатр в Ороре и синагога в Питсбурге. За 50 лет 1,5 миллиона жизней.
Фактов не счесть, но закон не меняется. Оружейное лобби тратит на защиту своих интересов почти в десять раз больше, чем те, кто за ужесточение правил. В США недавние расстрелы — самая обсуждаемая новость. Опять взлетели продажи оружия — полицейский с 30-летним стажем Рональд Хэмптон смеется, когда мы просим его привести пример того, как законопослушный владелец пистолета смог предотвратить массовый расстрел: "Оружие не делает нас защищенней. Оружием может защитить полицейский, потому что он носит его с собой и обучен этому. Если человек имел проблемы с законом, у него не может быть пистолета".
Подумать над ужесточением контроля при продаже оружия сенаторы пообещали — в сентябре. А сейчас у них отпуск, выйти из него досрочно их не может заставить даже общенациональный траур.
Вторая поправка
86 жизней в день, по данным телеканала NBC, обрываются из-за боевых патронов на территории США. Это больше чем от войн, террористов и СПИДа. А сама проблема контроля над оружием и теми, кто его применяет, не решается уже не одно столетие.
Все началось с так называемой несокрушимой второй поправки американской конституции. Она — гарант права на хранение и ношение огнестрельного оружия и практически ровесница самой Америки — утверждена всего через 15 лет после подписания Декларации о независимости.
Свое первое столетие в статусе свободного государства американцы начали с разработки своего скорострельного пистолета. Инженер Сэм Кольт не стал заново изобретать уже запатентованный в те годы револьвер, а просто сделал его безопасным для стрелка, быстрым и многозарядным, чтоб если убивать, то без долгих пауз.
Так же, без промедления, Штаты решили опробовать изобретение Кольта на южных соседях — Мексике. Ей в то время принадлежали нынешние Калифорния, Нью-Мексико, Юта, Аризона, Невада и тот самый Техас, где на этой неделе оплакивают больше 20 жертв массового расстрела.
Именно американо-мексиканская война стала дебютом американского карманного оружия и окончательно закрепила его статус в умах обеих конфликтующих сторон. Правда, закрепила по-разному.
"Бедная Мексика, она так далеко от Бога и так близко к США" — на эту народную мудрость южного соседа в США ответили: "Бог создал людей, а Кольт сделал их равными".
С тех пор образ безнаказанного массового убийства неугодных соседей легендарным пистолетом 45-го калибра воспитывал все поколения американцев.
Сначала эту задачу выполняли голливудские ковбои — в роли "крутых белых парней" убивали "грязных мексиканцев", обычно непрофессиональных наемников, практически в каждом вестерне. Затем, при Буше-младшем и Обаме, киноакценты сменились — американское оружие встало на пути мексиканского наркотрафика. А в 2008-м была окончательно переписана конституция, законодательно закреплено за любым американцем право на хранение и ношение огнестрела. В этом контексте трагедия в Эль-Пасо стала отражением инициатив сразу трех последних президентов США.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Испытания ракеты: "Росатом" назвал имена погибших
- На МКАД сгорела Tesla
- Сирийские военные отбили атаки террористов
- Нападение на мечеть в Осло признали терактом
- История с дворником и миллиардами – на контроле омбудсмена
Самое читаемое
-
Стало известно о жестком уроке, преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном
- "Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток
- Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
- Пранкеры спросили американского губернатора об инструкциях по свержению власти в России
- Отрезанные головы в ведрах: ФБР вскрыло масштабную торговлю человеческими останками
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Huawei снова в центре торговой войны
- Эксперты отметили подготовленность Минфина РФ к санкциям
- Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в сентябре для стабилизации рынка
- Курс юаня упал до нового 11-летнего минимума
- Экология: топ-10 стран самых ресурсоемких стран мира
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"
- Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)
- Bugatti разгонит Chiron до 500 км/ч
- "Президентский" лимузин Aurus попал в первое ДТП
- Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Инструкция: как не пропустить рак?
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
Неравнодушный Ричард Гир поддержал мигрантов
- Согласованный митинг-концерт: о чем пели
- Кокорин и Мамаев блеснули мастерством на тюремном поле
- Арсенал под Ачинском тушат пожарные роботы
- Эльбрус теряет лед небывалыми темпами
Вести-Москва
-
Большое кольцо метро, бэби-бум в столице и планы на будущее: интервью Сергея Собянина
- Это был концерт: некрасивая акция в центре Москвы
- Смертельная игра в шашечки: с кого спросить, если такси не довезет?
- Атлант расправляет плечи: масштабная реставрация памятников столицы
- В подмосковных лесах активизировались ядовитые змеи
- И спорт, и сыр: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео