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11 августа 201921:10 Валентин Богданов, Александр Балицкий

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Global Look Press

Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая. Хотя МВФ подтвердил: обвинять Пекина в валютных манипуляциях неправильно. Но Вашингтон продолжает давление. На этой неделе от американских заявлений обваливались азиатские площадки, проседали американские индексы, а нефть падала сразу на 7 процентов. А уже с 1 сентября США вводят пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. То есть фактически на весь оставшийся китайский импорт. И это для инвесторов сигнал о том, что война переходит в острую фазу. Ведь за один только день на этой неделе из-за споров США и Китая богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов. А в китайском рукаве еще один, главный козырь: ценные бумаги США на триллион долларов. Они могут стать непобедимой фигурой на шахматном и давно превратившемся в минное поле американо-китайской партии.

Первый ход Пекина в новой китайско-американской партии оказался простым как Е2-Е4. Впервые после глобального экономического кризиса 2008 года Китайский народный банк опустил юань ниже 7 за доллар. Казалось бы, вот оно — американское счастье: китайская экономика просела. Но в этой игре на понижение США тоже усмотрели китайский расчет.

Дешевый юань как способ помочь своим экспортерам, хотя бы частично покрыть убытки от взвинченных пошлин. При таком курсе выручка больше и покупателей — в США. Трамп еще больше пришел в ярость и обвинил Пекин в валютных манипуляциях.

"Какое-то небольшое падение юаня, всего на один торговый день, а потом вы называете его валютным манипулятором? Всего три месяца назад минфин США сам же говорил — Китай не манипулирует своей валютой. На самом деле, Китай если и вмешивался, то как раз чтобы не дать юаню упасть так низко", — считает Сюй Циньдуо, старший научный сотрудник.

Но биржи на курсовые колебания успели отреагировать. Индексы рухнули не только по всей Азии. Курс юаня на десятилетнем минимуме на Уолл-стрит самый глубокий за год провал основных индексов, от которого биржи едва оправились за неделю. Новый раунд торговой войны США и Китая вогнал в краску Доу-Джонс, Насдак и S&P 500. Инвесторы теряют веру в мировую экономику. Как всегда, в таких случаях дорожают золото и серебро.

Для Трампа это дурная весть. Три года он убеждал избирателей в том, что рост на фондовом рынке — заслуга его экономический политики, а заодно и повод для переизбрания. На свою голову — убедил.

"В вопросе с Китаем все идет хорошо. Мы разговариваем, но мы еще готовы к сделке. Посмотрим, что произойдет дальше. У нас просто нет выбора действовать иначе", — заявил Трамп.

Цугцванг. Любой ход еще хуже, но не ходить нельзя. Торговая война перетекает в экономическую.

Вообще-то китайцы в своих вкусах консервативны и иностранные продукты покупают, скорее, из любопытства. Но есть и те, без которых китайскую кухню невозможно представить. Этикетки китайских торговых марок, но масло делается в основном из американской сои. Ее везут сюда на фабрики, чтобы перерабатывать — в муку, добавки для животных кормов, для создания биотоплива. Но вот он — главный продукт переработки. И рынок, который для США ключевой.

После провального 12-го раунда переговоров первое, что сделал Китай, — заблокировал поставки американской сельхозпродукции. Ее планируют возместить за счет других рынков. Например, из России.

Китай — четвертый по объему рынок для американской сельхозпродукции. После повышения Пекином ввозных пошлин или вовсе запрет на поставки фермеры в Пенсильвании в буквальном смысле рискуют остаться на бобах. 60 процентов всей сои, которую выращивают в США, отправляют на экспорт в Поднебесную.

Скотт Бэккер, как и все его соседи, голосовал за Трампа. Но обещанная им победа в торговой войне не просматривается, а цены на сою и кукурузу падают. В 4 миллиарда долларов потерь от экспорта обойдется фермерам нынешний трамповский гамбит. "Людям будет сложно оплачивать счета. Фермеры в неустойчивом положении. Сейчас тяжелые времена, которые надо пережить. Возможно, придется продавать фермы, либо продавать часть земель, чтобы продержаться", — говорит Скотт Бэккер.

У Бэккера есть еще и коровы. Если он не дождется страховки, то пустит стадо под нож, а потом понятно, кого принесет в жертву в день голосования.

Штат Монтана. Глухомань. Вся надежда на вышку связи. На вышке оборудование Huawei. Huawei в Вашингтоне обвиняют в кибершпионаже, а от компании-оператора требуют избавиться от китайского железа. "Иногда я сравниваю ситуацию с полетом на реактивном самолете с двумя двигателями, когда кто-то предлагает заменить один из двигателей на высоте 10 километров. Наверное, это не очень хорошая идея", — говорит Майк Килгор, генеральный директор кооператива телекоммуникационной связи Nemont.

Семь лет, несколько миллионов долларов заплатят американцы американцам, чтобы выгнать из Монтаны Huawei. Выгнать гугловский Android из китайских смартфонов в США уже пытались.

Запретом от Google на своей платформе Android США, конечно, рассчитывали поставить Huawei моментально — и шах, и мат. Но в китайской корпорации были готовы к затяжной партии и в качестве ответного хода разработали свою собственную операционную систему, которую еще и назвали "Гармония". "По сравнению с Android операционная система Harmony является более мощной в производительности и лучше в плане безопасности", — заявил Ричард Ю, исполнительный директор Huawei.

Прийти к "Гармонии" в смартфоны в компании готовы хоть завтра. Но в Huawei все еще рассчитывают, что смогут договориться с Google.

Новый городок Huawei внешне абсолютно не похож на гигантскую корпорацию. Вместо привычного для IT-индустрии стекла и бетона в стиле хайтек — Европа в миниатюре. Лаборатории, исследовательские центры и дома для сотрудников — а их здесь 25 тысяч. От лаборатории к лаборатории перемещаются на фирменном красном поезде. В кампусе даже проложили свою железнодорожную ветку. Объехать городок по кругу — ровно 22 минуты.

Вид из окон — словно и не Китай вовсе. Микрорайончики в кампусе так и называются: Париж, Гранада, Верона. Снаружи никаких вывесок.

Одно из самых секретных подразделений Huawei — лаборатория по кибербезопасности. Именно здесь, судя по заявлениям американского президента, якобы и создаются киберугрозы для Соединенных Штатов. На самом деле здесь тестируется все новое оборудование, которое только готовится к внедрению. Как раз на предмет безопасности и уязвимости.

Огромные серверные комнаты, где совершаются миллионы операций в секунду. На производственной линии тестируют микросхемы. Когда США запретили своим компаниям поставлять Huawei чипы для электроники, здесь просто разработали свои.

"Мы предполагали, что США могут заблокировать поставки, и поэтому много лет назад начали искать собственное решение. И теперь оно есть", — говорит Ли Кефен, руководитель Huawei Consumer Business Group.

Вот и в недавнем отчете компании: несмотря на давление, прибыль корпорации только выросла. Да и контракты по развитию сетей 5G, против которых и выступал Трамп, выполняются, пусть и не в Соединенных Штатах.

Манхэттен — это не патриархальная Пенсильвания. Трампа в демократическом Нью-Йорке и так недолюбливают, а уж повышения цен на айфоны завсегдатаи магазина на Мэдисон-авеню президенту США точно не простят. Если Apple принудительно заставят вернуть производство в Америку, цена за трубку взлетит до 2, а то и до 3 тысяч долларов — пугают покупателей. В магазинчике Джины Ма в нью-йорксом чайнатауне ценники уже переписывают. Вот и кепки "Сделаем Америку снова великой", которые сделаны в Китае, подорожали. "Цены поднялись на несколько центов. Правда, покупатели уже недовольны", — рассказывает владелица магазина.

Центы складываются в доллары, и вечно убеждать тех, кто их теряет, что это Пекин заплатит за все, у Трампа не получится. То есть если даже согласиться с тем, что вся затея — просто хитроумный способ, которым президент США склоняет ФРС к понижению ставки (есть такая версия), партия движется к эндшпилю.

"Я не уверен, что Трамп хороший президент, но он был хорошим бизнесменом, знающим, как вести переговоры. И китайцы не дураки, они знают как вести дела с американцами, за последние 40 лет они много заработали. Но сейчас пришло время говорить и делать деньги обеим сторонам", — считает Джастин Ю, председатель Китайской палаты коммерции Нью-Йорка.

Альтернатива переговорам, война до полного истощения или как говорят в шахматах, китайская ничья. Тот, у кого первым сдают нервы, переворачивает всю доску. И тут несдобровать ни пешкам, ни ферзям мировой экономики.

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