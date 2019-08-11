Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Британские чиновники, которые не успели отгулять отпуск, уже не смогут этого сделать до 31 октября — тогда должен начаться Brexit. Это решение премьера Джонсона. Еще одна рекомендация — закрыть все банки страны в предполагаемый первый день без ЕС, 1 ноября, чтобы смягчить удар по финансовой системе. Но мировые биржи по воле Даунинг-стрит не закроешь, а финансовые показатели уже падают. ВВП королевства снизился на 2 процентных пункта — это сильнейший спад с 2012 года, хотя еще в начале года экономика росла. На британских заводах кончились запасы сырья из Евросоюза, производство встало. О грядущих финансовых потерях задумалась и Северная Ирландия. И вот пришла новость, что британский премьер Джонсон согласился встретиться с премьером Ирландии Варадкаром, чтобы попытаться найти выход из тупика по Brtexit.

Предприниматель Деклан Фиран хорошо помнит, как невидимая граница Северной Ирландии в этих местах была вполне зримой. "Я помню время, когда все дороги здесь были либо взорваны, либо перекопаны. Кругом стояли военные блокпосты. Это была самая милитаризованная зона Европы", — рассказывает бизнесмен.

Граница исчезла 21 год назад после начал мирного процесса. Но теперь, после жесткого Brexit, который собирается проводить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не исключено, что здесь опять появится контрольные посты.

Здесь уже привыкли к тому, что никаких барьеров нет. Церковное кладбище, на котором захоронены родители Деклана, находится на стороне Ирландии, сама церковь — на территории Соединенного Королевства.

"Мне страшно, и я не знаю, чего нам ждать. Я не знаю, как все это скажется на нашей ежедневной жизни", — говорит Джин Хагарти. Ее брата убили британские солдаты в 1972году в городе Лондондерри в самом начале так называемой смуты, которая продолжалась в Северной Ирландии почти 30 лет. За эти годы погибли 3,5 тысячи человек. Боевики подпольной Ирландской республиканской армии взрывали бомбы у стен британского парламента, обстреливали аэропорт Хитроу и резиденцию премьер-министра. Британская армия и спецслужбы убивали в ответ. Преступления тех лет все еще расследуют. Католики и протестанты по-прежнему живут здесь раздельно за возведенными еще во времена смуты ограждениями. Их кварталы легко определить по флагам: это либо ирландский триколор, либо британский "Юнион Джек".

В январе этого года возле здания городского суда в Лондондерри взорвали автомобиль. Повышенный уровень террористической угрозы в Северной Ирландии сохраняется уже несколько лет.

Больше других жесткого Brexit сегодня опасаются местные фермеры. Почти половина мясной продукции из Ирландии отправляется в Великобританию. В обратном направлении — с севера на юг — поставляют баранину и молоко.

Сегодня от Белфаста до Дублина всего лишь два часа езды. Понять, где находишься, можно только по указателям ограничения скорости: с британской стороны мили в час, с ирландской — километры. В Лондоне дают понять, что отгородиться хочет именно Евросоюз, чтобы защищать свой рынок, а Великобритании не нужны никакие барьеры, даже если не будет никакого соглашения.

Чтобы избежать закрытия границы и таможенных постов, сейчас предлагают различные варианты дистанционного контроля: проверки на складах и в морских портах. Но как это все будет работать, никто толком объяснить пока не может, а главное, что на внедрение новых технологий могут потребоваться годы, тогда как до Brexit осталось уже меньше трех месяцев.

Недовольство Brexit играет на руку сторонникам объединения Ирландии. Проведенный полтора года назад опрос показал, что в случае жесткого Brexit эту идею готовы поддержать почти 48 процентов опрошенных в Северной Ирландии, 45,5 процента выступили за сохранение статус-кво.

"Если решения британцев наносят колоссальный ущерб моей стране и моему народу, ирландцам, мы просто обязаны наши интересы защитить", — заявила Мэри Лу Макдональд, лидер партии "Шинн Фейн".

Так что, идя на бескомпромиссный разрыв с Евросоюзом, Соединенное Королевство рискует разойтись по швам. Переговорщики с обеих сторон прекрасно понимают, где по-настоящему тонко, но при этом ни из Брюсселя, ни из Лондона, пока не видно сигналов о готовности друг другу уступать.