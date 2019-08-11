Тема:

Brexit 16 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
11 августа 201921:30 Александр Хабаров

Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Британские чиновники, которые не успели отгулять отпуск, уже не смогут этого сделать до 31 октября — тогда должен начаться Brexit. Это решение премьера Джонсона. Еще одна рекомендация — закрыть все банки страны в предполагаемый первый день без ЕС, 1 ноября, чтобы смягчить удар по финансовой системе. Но мировые биржи по воле Даунинг-стрит не закроешь, а финансовые показатели уже падают. ВВП королевства снизился на 2 процентных пункта — это сильнейший спад с 2012 года, хотя еще в начале года экономика росла. На британских заводах кончились запасы сырья из Евросоюза, производство встало. О грядущих финансовых потерях задумалась и Северная Ирландия. И вот пришла новость, что британский премьер Джонсон согласился встретиться с премьером Ирландии Варадкаром, чтобы попытаться найти выход из тупика по Brtexit.

Предприниматель Деклан Фиран хорошо помнит, как невидимая граница Северной Ирландии в этих местах была вполне зримой. "Я помню время, когда все дороги здесь были либо взорваны, либо перекопаны. Кругом стояли военные блокпосты. Это была самая милитаризованная зона Европы", — рассказывает бизнесмен.

Граница исчезла 21 год назад после начал мирного процесса. Но теперь, после жесткого Brexit, который собирается проводить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не исключено, что здесь опять появится контрольные посты.

Здесь уже привыкли к тому, что никаких барьеров нет. Церковное кладбище, на котором захоронены родители Деклана, находится на стороне Ирландии, сама церковь — на территории Соединенного Королевства.

"Мне страшно, и я не знаю, чего нам ждать. Я не знаю, как все это скажется на нашей ежедневной жизни", — говорит Джин Хагарти. Ее брата убили британские солдаты в 1972году в городе Лондондерри в самом начале так называемой смуты, которая продолжалась в Северной Ирландии почти 30 лет. За эти годы погибли 3,5 тысячи человек. Боевики подпольной Ирландской республиканской армии взрывали бомбы у стен британского парламента, обстреливали аэропорт Хитроу и резиденцию премьер-министра. Британская армия и спецслужбы убивали в ответ. Преступления тех лет все еще расследуют. Католики и протестанты по-прежнему живут здесь раздельно за возведенными еще во времена смуты ограждениями. Их кварталы легко определить по флагам: это либо ирландский триколор, либо британский "Юнион Джек".

В январе этого года возле здания городского суда в Лондондерри взорвали автомобиль. Повышенный уровень террористической угрозы в Северной Ирландии сохраняется уже несколько лет.

Больше других жесткого Brexit сегодня опасаются местные фермеры. Почти половина мясной продукции из Ирландии отправляется в Великобританию. В обратном направлении — с севера на юг — поставляют баранину и молоко.

Сегодня от Белфаста до Дублина всего лишь два часа езды. Понять, где находишься, можно только по указателям ограничения скорости: с британской стороны мили в час, с ирландской — километры. В Лондоне дают понять, что отгородиться хочет именно Евросоюз, чтобы защищать свой рынок, а Великобритании не нужны никакие барьеры, даже если не будет никакого соглашения.

Чтобы избежать закрытия границы и таможенных постов, сейчас предлагают различные варианты дистанционного контроля: проверки на складах и в морских портах. Но как это все будет работать, никто толком объяснить пока не может, а главное, что на внедрение новых технологий могут потребоваться годы, тогда как до Brexit осталось уже меньше трех месяцев.

Недовольство Brexit играет на руку сторонникам объединения Ирландии. Проведенный полтора года назад опрос показал, что в случае жесткого Brexit эту идею готовы поддержать почти 48 процентов опрошенных в Северной Ирландии, 45,5 процента выступили за сохранение статус-кво.

"Если решения британцев наносят колоссальный ущерб моей стране и моему народу, ирландцам, мы просто обязаны наши интересы защитить", — заявила Мэри Лу Макдональд, лидер партии "Шинн Фейн".

Так что, идя на бескомпромиссный разрыв с Евросоюзом, Соединенное Королевство рискует разойтись по швам. Переговорщики с обеих сторон прекрасно понимают, где по-настоящему тонко, но при этом ни из Брюсселя, ни из Лондона, пока не видно сигналов о готовности друг другу уступать.

Ранее по теме

Сейчас

20:05

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

19:58

ЖЖертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

19:15

Испытания ракеты: "Росатом" назвал имена погибших

18:21

Следком сообщил о выписке Васильева

18:00

Ликвидированы последствия утечки тригонокса на М7

17:37

Схвачены убийца и грабитель, сбежавшие из психбольницы, погнув решетки

17:27

Горняк стал жертвой обрушения на якутской шахте

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

48 минут назад
Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

1 час назад
Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

1 час назад
Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

1 час назад
Российский "Охотник" напугал западную прессу

Российский "Охотник" напугал западную прессу

1 час назад
Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

2 часа назад
Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

51 минута назад
Следком сообщил о выписке Васильева

Следком сообщил о выписке Васильева

3 часа назад
Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

1 час назад
Медведев прибыл в Туркмению

Медведев прибыл в Туркмению

47 минут назад
Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

46 минут назад
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

29 минут назад
Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

9 минут назад
Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

22 минуты назад
ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

39 минут назад
ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

40 минут назад
Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

1 час назад
Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

1 час назад
Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

1 час назад
Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

1 час назад
Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

2 часа назад
В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

2 часа назад
Антисанитарной "Лесной сказкой" заинтересовалась прокуратура

Антисанитарной "Лесной сказкой" заинтересовалась прокуратура

2 часа назад
Versace уничтожил одежду со скандальным принтом, но лицо потерял

Versace уничтожил одежду со скандальным принтом, но лицо потерял

3 часа назад
Ликвидированы последствия утечки тригонокса на М7

Ликвидированы последствия утечки тригонокса на М7

3 часа назад
Горняк стал жертвой обрушения на якутской шахте

Горняк стал жертвой обрушения на якутской шахте

3 часа назад
92-летний ветеран стал послом ГТО

92-летний ветеран стал послом ГТО

3 часа назад
Схвачены убийца и грабитель, сбежавшие из психбольницы, погнув решетки

Схвачены убийца и грабитель, сбежавшие из психбольницы, погнув решетки

3 часа назад
История с дворником и миллиардами – на контроле омбудсмена

История с дворником и миллиардами – на контроле омбудсмена

4 часа назад
Анонсирован британский аналог "акта Магнитского"

Анонсирован британский аналог "акта Магнитского"

4 часа назад
Наводнения в Индии унесли 147 жизней

Наводнения в Индии унесли 147 жизней

5 часов назад
Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

5 часов назад
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

5 часов назад
Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

6 часов назад
Уничтожен летевший с гранатой беспилотник ВСУ

Уничтожен летевший с гранатой беспилотник ВСУ

6 часов назад
Медведев показал, как алабай Айк обживается в его резиденции

Медведев показал, как алабай Айк обживается в его резиденции

6 часов назад
Под Ачинском возобновлено движение поездов

Под Ачинском возобновлено движение поездов

6 часов назад
Беспорядки на Храмовой горе: мусульманский праздник жертвоприношения совпал с иудейским постом

Беспорядки на Храмовой горе: мусульманский праздник жертвоприношения совпал с иудейским постом

7 часов назад
Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне

Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне

7 часов назад
Балерина Светлана Исакова погибла в ДТП, возвращаясь из отпуска

Балерина Светлана Исакова погибла в ДТП, возвращаясь из отпуска

7 часов назад
"Алиса" от "Яндекса" может стать помощницей Huawei

"Алиса" от "Яндекса" может стать помощницей Huawei

8 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

10.08.2019 12:07
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

Белорусский богатырь установил мировой рекорд, протянув 15 МАЗов

09.08.2019 19:17
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

В США после массовых убийств отменили трансляцию турнира по видеоигре

09.08.2019 12:40
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50