Индия покончила с кашмирским спором, регион готовится к осаде
Зачем Индия отменила 370-ю статью своей конституции об особом статусе штата Джамму и Кашмир? Поправку приняли во вторник, ответ премьер Моди сформулировал к субботе: ради роста инвестиций и занятости в регионе. По его словам, десятилетиями мусульманский анклав варился в собственном соку, процветали коррупция и кумовство. Теперь обещает с этим покончить.
За происходящим в приграничном штате пристально следит и Пакистан, обещая действовать дипломатически, но не исключая военный сценарий. А учитывая, что конфликт тянется с 1947 года, когда Пакистан и Индия обрели независимость, что за это время сотни тысяч человек погибли и что у стран появилось ядерное оружие, угрозы обретают совсем другое звучание.
Гнев мусульман и ликование индуистов, а еще неопределенность и страх — главные эмоции минувших дней в этом самом раздробленном регионе не только Южной Азии, но, возможно, и всего мира.
В режиме спецоперации, пока в Нью-Дели парламент рассматривает вопрос об отмене особого статуса Джамму и Кашмира и 370 статьи конституции, в самом штате отключили сотовую связь и Интернет и задержали местных лидеров мусульманского движения. Решительный шаг индийских властей стал возможен после того, как "Бхаратия джаната парти" — правящая партия Нарендры Моди – получила уверенное большинство на парламентских выборах, а сам премьер заручился поддержкой патриотически настроенной части индуистского населения страны.
"Единой семьей, вы, я и вся нация приняли историческое решение. Благодаря нашим усилиям мечта миллионов патриотов исполнена. Это начало новой эры для Джамму и Кашмира", — заявил Моди.
В ответ на молниеносное одобрение парламентом отмены особого статуса штата Пакистан высылает индийского посла и отзывает своего из Нью-Дели. К линии раздела — официальной границы в этом кровоточащем регионе нет — с обеих сторон подтянуты дополнительные силы.
"Нами принято решение обратиться в Совет Безопасности ООН. Индия пытается сделать вид, что это их внутренне дело. Такое отношение категорически неверно, Пакистан настаивает на этом", — заявил Шах Мехмуд Куреши, министр иностранных дел Пакистана.
Итогом полного территориального переустройства стало упразднение одного из 29 индийских штатов — Джамму и Кашмира. На его месте создаются две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх, где большинство населения составляют буддисты. Из штата на особом положении, имевшего собственную конституцию и даже собственный флаг, Джамму и Кашмир становится обычной территорией Индии с урезанными полномочиями самоуправления.
С 1950 года, с момента, когда у независимой Индии появилась собственная конституция, 370-я статья гарантировала Джамму и Кашмиру особую автономию. Именно эта статья, по мнению критиков решения Нью-Дели, сохраняла хрупкое равновесие внутри многонационально и многоконфессионального региона.
"Эта статья конституции подтверждала, что Индия — истинная демократия, которая учитывает мнения разных групп. Теперь, после отмены 370-й статьи, мы не знаем, какими будут последствия", — говорит Санджай Кумар Сингх, эксперт по конституционному праву.
За три столетия правления Индостаном сперва Ост-Индская компания, а позже Британская королевская администрация собрали шесть сотен разрозненных княжеств в то, что в Лондоне называли жемчужиной Империи — британскую Индию. Накануне ухода англичан из колонии в 1947-м вызванный из Лондона юрист сэр Сирил Редклифф начертил границы из расчета религиозной принадлежности местного большинства. Исламские регионы отходили к новому государству — Пакистану, индуисты и прочие — в Индийский Союз. Индуистский махараджа Джамму и Кашмира, самого крупного княжества, где в основном жили мусульмане, сперва хотел провозгласить независимость, но после начавшихся мусульманских волнений, поддержанных армией Пакистана, решил подписать акт о присоединении к Индии.
Последний правитель Кашмира Харе Сингх встречает премьер-министра Индии Джавахарлала Неру на своих землях. Во многом именно его единоличное решение войти в состав Индии и запустило конфликт длиной в семь десятилетий. Об убитых в этом взаимном геноциде семьи и общины и в Индии, и в Пакистане помнят до сих пор.
Три последовавшие индо-пакистанские войны не смогли ответить на вопрос "чей Кашмир". Нью-Дели настаивает, что махараджа добровольно подписал акт о присоединении к Индии. Пакистан отвечает, что Хари Сингх тогда не прислушался к мнению мусульманского большинства, нужен был референдум. Все эти годы индийские власти называют Пакистан рассадником терроризма, указывая на то, что на пакистанских землях спокойно располагаются лагеря боевиков, и что именно Пакистан в свое время дал приют Усаме бен Ладену.
И вот Индия решает покончить с кашмирским спором решительно. В самом Джамму и Кашемире жители готовятся к осадному положению — запасаются едой, водой и горючим. А индийские и пакистанские спецслужбы и военные ждут взаимных провокаций, таких, как в феврале этого года с обменом авиаударами, когда две ядерные державы оказались перед лицом полномасштабной войны.
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