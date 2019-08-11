Россияне Лешуков и Семенов вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

В рамках полуфинала чемпионата Европы по пляжному волейболу россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в Москве обыграли австрийцев Мартина Эрмакору и Морица Пристауца-Тельснигга со счетом 21:17, 21:16.

Семенов и Лешуков в финале соревнования встретятся с действующими чемпионами Европы Андерсом Молом и Кристианом Серумом из Норвегии. Встреча состоится в воскресенье, 11 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.