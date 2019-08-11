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11 августа 201920:19 Игорь Кожевин

Российский "Охотник" напугал западную прессу

Российский "Охотник" напугал западную прессу

Россия на этой неделе представила свое новое оружие — ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник". На кадрах, которые распространило министерство обороны, запечатлен процесс первого полета: дрон делает разбег по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и уверенно набирает высоту. В ходе испытаний машина поднялась на 600 метров, сделала несколько кругов и самостоятельно приземлилась на аэродром.

Как и в случае с другими военными новинками, большинство характеристик аппарата засекречено. Известно, что применены специальные материалы и покрытия, которые делают "Охотник" невидимым для радаров противника. В ходе испытаний на борту находилась аппаратура для оптико-электронной и радиотехнической разведки. Впрочем, также дрон имеет возможность нести оружие — авиаракеты и бомбы, которые уже производятся либо будут разработаны в будущем.

"Сможет выполнять полеты в широком диапазоне высот и скоростей, на расстояние более 5 тысяч километров, наносить удары по наземным и надводным объектам с применением всего спектра стоящих на оснащении и перспективных авиационных средств поражения, разрабатываемых для пилотируемой авиации", — рассказал военный эксперт Вячеслав Осенин.

Одна из главных особенностей "Охотника" — искусственный интеллект. Он не просто управляет отдельной машиной, он может объединить несколько аппаратов в единую сеть, которая будет слаженно выполнять боевую задачу, взаимодействуя при этом с бортовыми компьютерами пилотируемых самолётов.

"Установленное на "Охотник" оборудование с использованием технологии "искусственный интеллект" позволяет автоматически обрабатывать разведывательную информацию для применения бортового оружия как самого беспилотника, так и средств поражения с других носителей. Одним из способов его применения будут полеты в составе групп и совместно с пилотируемой авиацией", — пояснил Осенин.

Публикация видео испытаний вызвала в мировой прессе целую волну откликов. Британская Daily Star пугает читателей заголовком: "Российский беспилотник может самостоятельно долететь от Москвы до Лондона". И вот еще несколько цитат.

"Инженеры гордятся тем, что он может летать самостоятельно, используя лишь свой "мозг". Также он может управляться оператором с военного самолета, который в будущем поступит на вооружение российских ВВС".

"Крыло дрона в сочетании с его двигателем потенциально позволяет "Охотнику" развивать околозвуковую или даже сверхзвуковую скорость как минимум в течение короткого времени".

"Беспилотник-невидимка дает российским военным возможность проникнуть в воздушное чужое пространство, не будучи обнаруженным".

В общем, прорыва в беспилотных технологиях западные военные аналитики от России не ожидали — забыли, что наша страна была мировым лидером в этой области в течение многих десятилетий. Исследования начались еще в 30-х, а в разгар холодной войны военные дроны выпускали уже сотнями. Распад Советского Союза работу притормозил. На этой неделе и скептикам стало понятно, что Россия вернула себе статус страны, способной создавать беспилотные летательные аппараты мирового класса.

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