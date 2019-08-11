Уничтожен летевший с гранатой беспилотник ВСУ

Военнослужащие народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой ВОГ-17.

В ДНР считают, что целью силовиков был населенный пункт Ленинское с мирными гражданами.

С 21 июля (согласно минским договоренностям от 17 июля) в Донбассе действует режим тишины (с дополнительными мерами по его соблюдению). В первый же день украинские военные обстреляли село Новая Таврия (юг ДНР). Однако 31 июля в Минске участники контактной группы заявили о стабилизации обстановки в зоне конфликта, передает ТАСС.