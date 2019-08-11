Найдены фрагменты резиденции полоцких князей

На берегу озера Черствяты в Ушачском районе Витебской области Белоруссии обнаружены фрагменты загородной резиденции полоцких князей, которая, предположительно, располагалась на этом месте в XII веке. Как рассказал научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Марат Климов, такое открытие сделано в археологии Белоруссии впервые.

Ученые работают на этом месте уже несколько недель. В первом раскопе они нашли хозяйственную постройку, во втором — печь. Археологи полагают, что под землей могут находиться не менее десяти строений.

Одним из главных открытий стала книжная застежка эпохи Евфросинии Полоцкой, среди артефактов — бронебойная стрела. Обнаружены несколько фрагментов греческих амфор. Кроме того, нашли человеческие останки, но пока неизвестно, к какому периоду они относятся.

По мнению ученых Академии наук, находки могут быть связаны с потомками легендарного князя Всеслава Чародея (1044-1101), который вполне мог бывать в этих местах. Однако конкретные имена князей, которые здесь могли жить, они назвать затрудняются. Климов не исключает, что найденную резиденцию сожгли во время междоусобицы. Работы на уникальном памятнике продолжаются, пишет ТАСС.