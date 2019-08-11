"Фура надулась": под Казанью перекрыли федеральную трассу из-за утечки опасного вещества

Под Казанью из-за утечки взрывоопасного вещества перекрыли трассу М-7, пробка растянулась на несколько километров. Очевидец снял на видео вздувшийся рефрижератор.

ЧП произошло из-за поломки холодильной установки: около 11 часов утра 11 августа окутанная парами фура, следовавшая из Бельгии в Стерлитамак с тригоноксом, остановилась на 829-м километре федеральной трассы, близ деревни Званка Пестречинского района, где его уже ждали сотрудники МЧС. Тягач быстро отцепили и отогнали в сторону во избежание взрыва.

"Как бы не бабахнуло! Фура надулась прям. Рефрижератор надулся, как шарик", — описал очевидец событий.

Цистерну, из которой течет тригонокс, со всех сторон обсыпали песком, движение по трассе в одну сторону перекрыли. На дороге образовалась многокилометровая пробка.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению.