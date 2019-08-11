Письма крымчан украинскому чиновнику: советник министра опубликовал цитаты

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев, в прошлом — министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, — опубликовал в "Фейсбуке" выдержки из ответов своих друзей-крымчан на вопрос об изменениях, которые лично они ощутили с 2014 года.

По словам Лиева, в личных сообщениях он получил 59 ответов. Ему рассказали об улучшении качества дорог, повсеместном появлении разметки, улучшении ситуации с соблюдением общественного порядка — на остановках и в общественном транспорте теперь не распивают алкоголь и не курят. На полуострове теперь менее криминогенная обстановка — например, в Симферополе водители безбоязненно оставляют видеорегистраторы в авто, что в Киеве невозможно — постоянно автокражи.

Много строится и реставрируется: Ливадия, Артек, новые корпуса больниц в Симферополе. Один из опрошенных Лиевым людей сообщил: провели газ, что обещали еще с 1991 года.

Очень хорошо ощутили вхождение Крыма в состав России пенсионеры и бюджетники — зарплаты и пенсии поднялись. Однако люди жалуются и на то, что выросли цены.

Медицина стала лучше и реально бесплатной, лучше стал функционировать общественный транспорт.

Много туристов и хорошие дороги, много мероприятий и активностей для людей, при этом кругом много военных.

"Наверное, это тоже хорошо (они ж нас охраняют) но то, что нас нужно охранять – раздражает", — пишет один из опрошенных.

Легче вести бизнес, но никаких теневых схем теперь нет, пишет еще один. "Налоговая и силовики в 2015 всем все популярно объяснили. Налоги нужно платить. Налоги высокие. Но работать можно – правила понятные". Туристов, по его словам, мало, особенно на западном берегу полуострова.

Кто-то пишет, что Украина им ближе и они радуются, видя в Крыму украинцев и слыша украинскую речь. А один из комментаторов выразил Лиеву уважение за то, что приведены различные мнения и это сделано публично.