РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube. В сообщении Роскомнадзора сказано, что с помощью покупных рекламных возможностей хостинга "ряд структур" распространяет среди пользователей информацию о незаконных акциях. В ведомстве уверены, что такие действия имеют целью срыв выборов различных уровней в России, пишет ТАСС.

Роскомнадзор предупредил Google, что игнорирование его требования будет означать вмешательство в суверенные дела России. В таком случае ведомство подготовит адекватный ответ.

В последние недели в нескольких городах России проходят массовые акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.