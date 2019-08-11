"Арсенал" поднялся на третье место в РПЛ, обыграв "Уфу"

В матче пятого тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на поле домашнего стадиона обыграл "Уфу" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 28-й минуте забил Виктор Альварес.

"Оружейники" с десятью очками поднялись на третье место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на 13-й строчке, имея в активе четыре очка. В следующем туре туляки 18 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином", а уфимцы в тот же день примут "Ростов".