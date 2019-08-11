Водитель маршрутки избил женщину из-за трех рублей

Недостача трех рублей развязала руки водителю маршрутного такси из Ставрополя, который догнал и набросился с кулаками на пассажирку. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел около 11:30 9 августа близ автостанции на улице Кулакова. На кадрах видно, как водитель остановился на повороте и бросился за женщиной, недавно покинувшей салон. К маршрутке они вернулись вдвоем, о чем-то споря, при этом мужчина несколько раз ударил женщину.

Позже выяснилось, что конфликт возник из-за трех рублей: проезд подорожал с 23 до 26 рублей, но пассажирка об этом не знала, а в салоне не было информации о стоимости поездки. В итоге пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию, но удалось ли стражам порядка поговорить с подозреваемым, остается неизвестно.