Танки, БМП и смертник в машине: сирийские военные отбили атаки террористов

В Идлибской зоне деэскалации наблюдается новое обострение обстановки. Как сообщают в Минобороны России, утром 11 августа до ста боевиков с пулеметами атаковали позиции армии в направлении Мурек-Ачан. Позже еще одна группа радикалов атаковала военных в направлении "Кафер-Айн".

В нападении также использовали пикапы с пулеметами, а также танки, БМП и заминированный автомобиль со смертником внутри. Обе атаки были успешно отбиты, передает телеканал "Россия 24".

Об осложнении ситуации в регионе стало известно 5 августа, когда главарь одной из джихадистских группировок Абу Мухаммад аль-Джулани объявил, что отказывается от соблюдения режима тишины. С того момента террористы практически каждый день пытались прорвать позиции правительственных сил.

Столкновения в основном проходят в южной части зоны деэскалации. Седьмого и восьмого августа экстремисты предприняли атаки на позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Хаммамият и Джуббайн.

Девятого августа вылазка была зафиксирована восточнее, ближе к поселку Абу-Омар. Накануне вечером вооруженные группы совершили вылазку в районе города Мурек.