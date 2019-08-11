Анонсирован британский аналог "акта Магнитского"

Английский аналог "акта Магнитского" может появиться в Великобритании после завершения процедуры выхода страны из Евросоюза. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit. Персоны и компании, попавшие под санкции, столкнутся с трудностями в Великобритании: будет запрещен въезд, заморожен активы и т. д. "Британия это не безопасное убежище для тех, кто извлекает выгоду из мучений других", — пояснил Рааб свою позицию, говоря о санкциях по отношению к тем, кто нарушает права человека.

Если поправка будет принята, то будет раскрыта информация и по активам, находящимся под юрисдикцией заморских территорий Великобритании — Британских Виргинских или Каймановых островах.

В США "Акт Магнитского" вступил в силу в декабре 2012 года. Закон назван именем аудитора Сергея Магнитского, который в 2009 году умер в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Представители фонда "Хермитидж капитал", где он работал, утверждают, что юрист умер из-за отказа в медпомощи. Американские санкции в отношении ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе таких мер лежат неконструктивные политические игры.