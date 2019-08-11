"Миссис Россия" горда собой

"Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова не верит, что стала победительницей на финальном этапе.

Столько труда было вложено за эти шесть месяцев, и так быстро все прошло. Гордость за себя, счастье, радость переполняют настолько, что невозможно выразить, поделилась обладательница титула в Instagram.

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок 22-43 лет. Участница должна быть замужем и быть мамой минимум одного ребенка. Победа в конкурсе дает право на участие в соревновании "Миссис Земной шар", передает РИА Новости.