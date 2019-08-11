Моуринью назвал второй состав "МанСити" претендентом на победу в АПЛ

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу. Среди них оказался и второй состав "Манчестер Сити". По мнению португальского специалиста, запасные "горожан" могли бы претендовать на победу.

"Когда посмотрел на скамейку "Сити" и увидел игроков, которые не попали в стартовый состав, начал думать, что даже их вторая команда могла бы стать чемпионом", – приводит слова Моуринью Чемпионат.com.

Помимо первой и второй команд "горожан" португалец в числе фаворитов английского первенства также назвал "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур". Напомним, что в двух последних сезонах победу в АПЛ одержал "Манчестер Сити".