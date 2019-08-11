История с дворником и миллиардами – на контроле омбудсмена

Ситуацию с дворником из Воскресенска, "задолжавшей" АСВ два миллиарда рублей, взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Ранее издание "Воскресенские деловые вести" сообщило, что жительница Воскресенска задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, неосторожно заполнив несколько бланков при попытке устроиться на работу курьером несколько лет назад.

Женщина, сама того не ведая, стала учредителем фирмы, которая после получения кредита в 32 миллиона долларов обанкротилась. По словам Екатерины Семеновой, женщине из Воскресенска "однозначно нужно помогать — сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет".

"Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль", — сказала Семенова.

По словам омбудсмена, это не единичная ситуация, передает РИА Новости. По ее словам, параллельно ведется следствие еще по одному подобному делу: человек полтора года пытается доказать, что ни разу не был в том городе, где на него оформлена компания, отмывавшая деньги.