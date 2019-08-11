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11 августа 201917:37

Оззи Осборн оказался мутантом

Global Look Press

Биолог назвал певца Оззи Осборна генетическим мутантом, пишет Daily Mail. Именно наличие мутировавшего гена позволили Осборну, никогда не отличавшегося образцовым поведением, пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками.

Исследователи изучили образец ДНК 70-летнего рокера. Мутация, которую обнаружили специалисты, не просто повышает защитные силы организма, но и делает его невосприимчивым к стимулирующим веществам. Сейчас издательством National Geographic готовится к печати книга с результатами исследования влияния ДНК на поведение человека. Пример с Оззи Осборном войдет в нее как показательный.

Жена Осборна Шэрон, стойко пережившая не самый примерный образ жизни супруга на протяжении их брака, узнав о заключении генетиков, сказала: "А я всегда говорила, что в конце света выживут лишь тараканы, Оззи и Кит Ричардс (гитарист Rolling Stones, также известный своим разрушительным образом жизни).

Вокалист британской группы Black Sabbath, включенной в Зал славы рок-н-ролла, известен своим нездоровым образом жизни и злоупотреблением наркотических веществ на протяжении всей карьеры. Однажды жертвой экстравагантного поведения музыканта стал голубь, в другой раз — летучая мышь. Всем им он откусил голову. Правда, позже Осборн утверждал, что это была мистификация — птица и мышь перед откусыванием головы на публике была заменена на муляж. А употребление наркотиков оправдывал дислексией — с помощью них певец пытался излечить болезнь.

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