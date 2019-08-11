Арестован расист, намекавший на расстрел в торговом центре

Во Флориде (США) арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона – приверженца расистской идеологии, утверждающей превосходство белых.

Клейтон оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты. 6 августа он написал пост, что скоро вернет свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал не посещать Walmart на следующей неделе.

В США сейчас ведется кампания по реагированию на расистские угрозы, передает РИА Новости.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус расстрелял в Walmart толпу людей. Убиты 22 человека и еще 26 получили ранения. Причина стрельбы – расовые мотивы.

8 августа в Спрингфилде был задержан 20-летний украинец Дмитрий Андрейченко. Он пришел в Walmart в бронежилете, имея при себе пистолет и винтовку. Юноша объяснил, что хотел провести социальный эксперимент: выяснить, как в общественном месте будут соблюдаться его права на ношение оружия, гарантированные Второй поправкой к Конституции США. Прокуратура предъявила обвинение. По словам полицейских, Андрейченко очень повезло, что он остался жив.