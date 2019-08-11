Тренер сборной юниоров Голубович: это победа всего российского хоккея

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович высоко оценил достижение своих подопечных, победивших 10 августа команду Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки. По его словам, успех на турнире показал, что в стране выстроена правильная система подготовки.

"Это победа всего российского хоккея. Прежде всего, это работа нашей федерации, система действительно работает. Конечно, на нашу команду будут по-другому настраиваться, это самая большая сложность, но и самая большая прелесть", – цитирует Голубовича ТАСС.

Напомним, что юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) впервые с 1995 года одержала победу на Кубке Глинки/Гретцки. С 2007 по 2017 год турнир носил название "Мемориал Ивана Глинки". Международное соревнование ведет свою историю с 1991 года.