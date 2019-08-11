Утечка тригонокса: движение по М7 частично возобновлено

Движение по трассе М7 под Казанью, которое было перекрыто ранее в воскресенье, 11 августа, из-за утечки опасного химического вещества из автоцистерны, частично возобновилось. Транспорт пока едет только в сторону Москвы, передает "Интерфакс".

Испарение опасного вещества из цистерны прекратилось. Никто не погиб и не пострадал, угрозы жителям расположенных поблизости населенных пунктов нет, пишет ТАСС.

Инцидент произошел утром в воскресенье на 829-м километре трассы М7 неподалеку от деревни Званка Пестречинского района Татарстана. Цистерна, перевозившая химическое вещество тригонокс, остановилась, поскольку из-за поломки холодильной установки вещество стало испаряться. Из-за этого рефрижератор буквально вздулся. Случившееся снимали на видео очевидцы.

Трассу М7 перекрыли, быстро образовалась пробка, которая растянулась на несколько километров.

Фура везла тригонокс из Бельгии в башкирский город Стерлитамак. То химическое вещество способно взрываться от сильного трения и удара.