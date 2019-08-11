Байк-шоу с Путиным посетили более 50 тысяч человек

Байк-шоу "Тень Вавилона", проходящее в эти выходные у горы Гасфорта под Севастополем, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей. Мероприятия мотоклуба "Ночные Волки", проводящего шоу, продолжаются и в воскресенье.

В первый день на байк-шоу выступали рок-группы "Пилот" и "Кипелов", а среди гостей фестиваля был и президент страны. Владимир Путин приехал к горе Гасфорта на мотоцикле "Урал" вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов поблагодарил Путина за поддержку и подарил президенту байкерскую зимнюю шапку из волчьего меха. А Сергей Аксенов отметил, что присутствие главы государства придало празднику "особый смысл и звучание", а само байк-шоу способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

По сообщению организаторов "Тени Вавилона", в воскресенье, 11 августа, после мотопробега на площадке фестиваля пройдут турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта. Анонсировано установление рекорда России в парной тяге "Севастопольская тяга", а на музыкальную сцену вечером выйдут экс-вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и группа "Алиса".

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