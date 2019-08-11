Горняк стал жертвой обрушения на якутской шахте

В угольной шахте "Сарылах" в Якутии обрушилась порода. Как сообщили ТАСС в пресс-служба ГУ МЧС республики, под завалом нашли погибшего работника. Во время очистки в забое работали 16 человек. Все, кроме погибшего, вышли на повернохсть самостоятельно.

В настоящее время шахта работает в штатном режиме без нарушения технологических процессов.