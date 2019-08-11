Столкновения в Гонконге: газ против горючки

В Гонконге в воскресенье, 11 августа, прошла очередная акция протеста. Демонстранты атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью, пострадал сотрудник правоохранительных органов — его отвезли в больницу с ожогами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, столкновения протестующих с полицией произошли по меньшей мере в трех районах. Для разгона толпы стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

Протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции продолжаются в Гонконге с июня, причем столкновения на улицах города с каждым разом становятся все более ожесточенными. Количество пострадавших уже исчисляется десятками. В последнее время демонстранты вооружились лазерами и умышленно ослепляют сотрудников полиции.