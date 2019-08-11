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11 августа 201918:21

Российский "Охотник": обзор "Хуаньцю шибао"

Китайская газета "Хуаньцю шибао" оценила прошедший недавно первый полет новейшего российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Автор материала Чжан Цзе отмечает: благодаря технологии "летающее крыло" российский беспилотник обладает высокой эффективностью на постоянной дозвуковой скорости: маленькая сила сопротивления в таком режиме полета и высокое аэродинамическое качество позволяет "Охотнику" пролетать большие расстояния при том же размахе крыла.

Стелс-беспилотники, использующие схему "летающее крыло", являются в последнее время одним из главных направлений развития мировой авиации. Такие стелс-беспилотники становятся менее заметными: чаще всего в них используются воздухозаборные клапаны ранцевого типа, вертикальное хвостовое оперение у них отсутствует, а на фюзеляже нет выдающихся систем радиолокационного отражения.

В будущем платформы для ведения разведки, наблюдения, передачи информации и ударных функций как раз и должны будут сочетать в себе скрытность и хорошие крейсерские характеристики, отмечает автор статьи. Первый пробный полет "Охотника" имеет огромное значение для всей сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных беспилотников в России.


"Охотник", созданный АО "Компания "Сухой", тестируется на одном из испытательных полигонов Минобороны, передает РИА Новости. Он должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в российских Вооруженных силах.

При создании "Охотника" использовались специальные материалы и покрытия, делающие его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, и турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27.

На крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения — таким образом, средства поражения у него расположены внутри фюзеляжа. Первый полет "Охотника" состоялся в начале августа и длился более 20 минут. Под управлением оператора "Охотник" несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и выполнил успешную посадку. Кадры испытаний опубликовало Минобороны.

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