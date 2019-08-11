Ликвидированы последствия утечки тригонокса на М7

Спасатели убрали опасное вещество тригонокс с трассы М7 в Татарстане. Ранее в воскресенье в автоцистерне, перевозившей химикат из Бельгии в башкирский город Стерлитамак, из-за сломавшейся холодильной установки началась утечка.

Тригонокс взрывоопасен при нагреве и трении, поэтому полиция перекрыла трассу на 829 километре вблизи деревни Званка, пишет "Интерфакс". Сейчас движение по М7 восстановлено в обе стороны. Пострадавших нет.

При попадании на кожу или внутрь тела химикат вызывает дерматиты и поражает центральную нервную систему.