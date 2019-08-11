Versace уничтожил одежду со скандальным принтом, но лицо потерял

Производитель одежды класса люкс, модный дом Versace принес свои извинения Китаю за неправильное обозначение территориальной принадлежности Гонконга и Макао, сообщает издание Global Times.

Ранее пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии футболок, на который в списке "Город — страна" Гон-Конг и Макао были обозначены как самостоятельные государства. При этом Китай со столицей Пекином и Шанхаем был упомянут отдельно. Это вызвало шквал критики в адрес Versace. Китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в КНР, в знак протеста отказалась от сотрудничества с Versace.

Официально города Макао и Гонконг имеют статус специальных административных районов этой страны.

Компания в своем заявлении принесла извинения, отметив, что инцидент произошел из-за ошибки дизайнеров. Сейчас футболки уже изъяты из продажи и уничтожены.