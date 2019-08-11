Следком сообщил о выписке Васильева

Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ.

43-летнего мужчину задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля. В изоляторе у него резко повысился сахар (Васильев страдает от инсулинзависимого диабета). Накануне стало известно о его госпитализации.

В Следкоме обратили внимание, что диабет не является препятствием для ареста, равно как и совершения преступлений. Васильева задержали согласно статье 91 УПК РФ. При проведении допроса в присутствии адвоката ему вызывали скорую, врач оказал необходимую медпомощь, но не увидел препятствий для размещения в изоляторе. Никаких решений об изъятии препаратов следователем не принималось.

Суд оставил ходатайство следствия об аресте Васильева без рассмотрения, поскольку фигурант находился в больнице, в зал судебного заседания его не доставляли.