Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

Водитель электромобиля Tesla, сгоревшего накануне на МКАД, рассказал телеканалу "Москва 24" о подробностях произошедшего. По его словам, он ехал со скоростью около 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор "ГАЗель". Tesla врезалась в него боком.



"Я отделался переломом ноги. Дети тоже целы, живы, здоровы. Они сидели пристегнутыми на заднем сиденье и отделались легкими ушибами. Машина на полной скорости врезалась левым боком в эту "ГАЗель". Мы с детьми выбрались из машины, задние двери работали", – рассказал Алексей Третьяков.

По его словам, в момент аварии он держал руль и использовал функцию "Ассистент водителя", которая не является автопилотом.

ДТП произошло около девяти часов вечера 10 августа на 37-м километре МКАД. Tesla на скорости врезалась в стоявший у отбойника эвакуатор, прибывший, чтобы увезти заглохшую легковушку. Очевидец снял на видео два громких хлопка в электромобиле.

"Когда автомобиль Tesla ездит на автопилоте, он накатывает статистику, обучается. То количество обучения, которое он проходил на дорогах России, возможно, недостаточное. Так называемые пограничные ситуации – например, автомобиль, стоящий вполполосы, не двигаясь, на левой полосе МКАДа — это явно неправильная ситуация, должны быть выставлены какие-то предупреждающие знаки. Эти пограничные ситуации — самые сложные для любой системы автоматического вождения, и единственный способ научиться их избегать – накатать достаточную статистику", – говорит управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП. По предварительной версии, не сработала автоматика, которая должна была остановить "Теслу", заметив препятствие.

По словам экспертов, возгорания – типичные проблемы для электромобилей в целом. Известны случаи возгорания и электрических автомобилей Nissan, и Hyundai, говорит ведущий программы "Городская автомобильность" на Москва FM Павел Федоров. Это связано с типом батареи: литий-ионные батареи очень не любят перегрева, и если нарушена система охлаждения, это может привести к короткому замыканию. В результате любая батарея в любом устройстве, в том числе в телефоне, в коптере, может привести не просто к возгоранию, но еще и к взрыву, говорит он.

По мнению экспертов, инцидент на МКАД – очередной удар по имиджу Tesla: это не первый случай, когда во время столкновения электрокар загорается. За последние семь лет зарегистрированы по меньшей мере 14 случаев возгорания машин этой марки — и не только во время аварий.